”Diavolii” de pe San Siro tocmai au realizat cel mai scump transfer din istorie.

AC Milan l-a transferat pe Goncalo Ramos

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, AC Milan s-a înțeles cu portughezul Goncalo Ramos, după ce, în prealabil, clubul milanez a bătut palma cu Paris Saint-Germain.

Transferul lui Goncalo Ramos va intra direct în ”cărțile de istorie” ale lui AC Milan, depășind cu mult suma de 50 de milioane de euro, recordul stabilit de transferul lui Rafa Leao, în 2019, când fotbalistul de 27 de ani a fost transferat de la Lille.

În vârstă de 25 de ani, Goncalo Ramos a crescut în academia celor de la Benfica Lisabona și a debutat la prima echipă în 2020. Trei ani mai târziu, PSG l-a luat sub formă de împrumut, iar în iarna anului 2024, parizienii l-au transferat definitiv pentru 65 de milioane de euro.