Cele două echipe și-au dat întâlnire pe Camp Nou sâmbătă, de la ora 17:15, în etapa cu numărul 26 din primul eșalon al Spaniei, La Liga. La capătul celor 90 de minute, gazdele au înregistrat toate cele trei puncte.

Lamine Yamal a răbufnit: ”Oamenii vor să marchez 100 de goluri!”

Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 28 și a majorat diferența în minutul 37. În actul secund, spaniolul și-a trecut în cont hat-trick-ul în minutul 69. Fermin și Pedri i-au pasat decisiv lui Yamal.

Gueye a marcat pentru Villarreal în minutul 49

După meci, Yamal și-a exprimat bucuria față de hat-trick-ul realizat și a explicat în același timp că nu e mașinărie de goluri și că nu poate să-i satisfacă pe suporteri la orice meci.

”Sunt foarte fericit pentru victoria echipei. Am avut un adversar foarte bun și sunt mulțumit de cele trei goluri. La al doilea gol, am așteptat să vină spre mine ca să pot să-i driblez, iar finalizarea... ei bine, una dintre ele trebuia să intre.

Oamenii vor să marchez 100 de goluri la 16 ani... Nu mă simțeam bine, pubalgia, nu eram fericit, se vedea, dar de aproximativ o săptămână mă simt mai bine, zâmbesc în timp ce joc, sunt fericit jucând. Sunt foarte fericit.

(n.r. despre schimbare) I-am spus lui Flick să aștepte până când marchez al treilea gol”, a spus Lamine Yamal, potrivit marca.