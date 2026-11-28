Confruntarea internă avansează cu pași repezi, iar weekend-ul 28-29 noiembrie aduce în prim-plan runda cu numărul 17. Primele surprize s-au conturat deja, Petrolul și U Cluj cedând în fața lui FC Argeș, respectiv Sepsi.

Mitică Dragomir a numit principala favorită la titlu în SuperLigă

Universitatea Craiova se află pe prima poziție în ierarhie, fiind urmată de aproape de Rapid și Dinamo. Celelalte ocupante din play-off sunt Petrolul, U Cluj și Corvinul Hunedoara.

Marea absentă din top 6 este, fără doar și poate, FCSB. Formația roș-albastră ocupă poziția a 9-a în clasament, fiind la trei lungimi de Corvinul, hunedorenii ocupând ultima treaptă care asigură prezența în play-off.

Deși fanii speră ca FCSB să intre în play-off, Mitică Dragomir a expus că echipa lui Gigi Becali nu va reuși această clasare, susținând că pe omul de afaceri nu îl interesează de pierderile financiare.

Cât despre favorita la trofeu, fostul șef de la LPF nu a stat mult pe gânduri și a nominalizat-o pe Universitatea Craiova. Deși oltenii au cedat în Conference League în fața lui Brighton, Mitică Dragomir îi vede în continuare protagoniști în competiția internă.

„Nu o văd pe FCSB în play-off. Îl doare la bască pe Becali și dacă pierde ceva bani. În joc de glezne ies campioni! Craiova are patron liniștit și o echipă în jurul lui pricepută și îi lasă în pace să lucreze. Și au scouteri buni care i-au adus ceva jucători bunicei, nu foarte buni. Și acolo este o atmosferă de succes”, a declarat Mitică Dragomir, conform ProSport.