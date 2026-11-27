Unicul gol al partidei a fost marcat de Charpentier în minutul 41, după o fază de calendar a piteștenilor.

Bogdan Andone: ”Nu s-a pus problema să plec de la echipă!”

La finalul meciului, Bogdan Andone a ținut să își felicite jucătorii pentru prestația avută și a explicat de ce jocul lui FC Argeș nu este unul mai spectaculos.

În urmă cu câteva zile s-a vorbit despre o posibilă plecare a sa de pe banca piteștenilor după o serie ”neagră”, însă Andone susține că nu s-a pus problema de așa ceva. Bogdan Andone a negociat în vară cu FCSB, după plecarea lui Mirel Rădoi de la formația roș-albastră, însă tehnicianul spunea la acel moment că nu se potrivește la echipa patronată de Gigi Becali.

”Știam că va fi un meci de luptă, o echipă bună. Am încercat să punem presiune, să nu îi lăsăm să intre în traseele lor de atac. Vreau să îi felicit pe jucători pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute în ultimele săptămâni. Sunt jucători de calitate, a fost inspirația fiecăruia. Charpentier a venit de la un nivel mult mai mare, sperăm să îl ajutăm și noi să revină într-o formă bună.

Scopul nostru și poziția din clasament nu ne permite să jucăm cu floricele, cel mai important este să strângem puncte, mai ales că am întâlnit o echipă foarte bună, foarte ofensivă, care primește greu goluri. Le-am spus că trebuie să rămânem atenți, să nu uităm de ce am venit aici.

Nu s-a pus problema să plec de la echipă, am încredere, aveam încredere și atunci. Conducerea susține echipa, lucrurile se fac bine, au fost meciuri bune, în care am avut ghinion. Am avut meciuri cu 24 de șuturi în care nu am marcat. Azi am marcat și am câștigat. Muncim la fel, e doar o victorie și ne dorim mult mai mult. Ne dorim în play-off atât timp cât există șanse matematice. Dacă vom reuși, va fi ceva fantastic”, a spus Bogdan Andone după meci.