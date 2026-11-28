Antrenorul român are misiunea de a salva echipa de la retrogradare, iar întăririle din perioada de mercato din iarnă ar putea fi importante.

Ilie Dumitrescu propune un fotbalist din Superliga la Watford: „Jucător cu experiență”

În direct la Digi Sport, Ilie Dumitrescu l-a propus pe Nicușor Bancu, fundașul stânga și căpitanul Universității Craiova, la Watford, ca soluție în apărare.

„Depinde de ce post are nevoie Edi Iordănescu. Dar ce, Bancu nu poate să joace? E jucător cu experiență, a fost la nivel internațional”, a spus Ilie Dumitrescu.

La 34 de ani, Bancu un CV „betonat”. Transferat în 2014 de la FC Olt Slatina, acesta a ajuns la 465 de apariții pentru Universitatea Craiova și l-a egalat pe Costică Ștefănescu în fruntea clasamentului all-time al clubului. În tricoul oltenilor a marcat 35 de goluri și a oferit 69 de pase decisive.

Bancu a strâns și 56 de selecții la naționala României, pentru care a înscris de două ori. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de 900.000 de euro.

Watford ocupă locul 20 din 24 în Championship, cu 15 puncte, la trei lungimi de prima poziție direct retrogradabilă.