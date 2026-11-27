Plecat de la FCSB în februarie 2024, Andrea Compagno a dat un randament bun atât în China, la Tianjin Jinmen Tiger, cât și în Coreea de Sud, la Jeonbuk Hyundai. Italianul a suferit însă o accidentare gravă la genunchi, în octombrie 2025, și a lipsit de pe teren aproape un an.

Andrea Compagno, ofertat de japonezii de la Avispa Fukuoka

Compagno a reintrat recent în circuitul lui Jeonbuk, a și marcat primul său gol după 386 de zile, însă contractul din Coreea de Sud îi expiră pe 31 decembrie și sunt șanse mari să devină liber de contract.

Într-o perioadă în care Adrian Mutu spunea că lui FCSB îi lipsește Andrea Compagno, iar un profil de atacant ca al italianului ar fi benefic pentru formația roș-albastră, fostul fotbalist din Superliga pare că se îndreaptă spre o nouă aventură în Asia.

Football Tribe Japan scrie că Avispa Fukuoka este interesată de aducerea lui Andrea Compagno din postura de jucător liber, iar în această perioadă face eforturi pentru a-l convinge pe italian. Având în vedere cât de bine s-a simțit pe continentul asiatic, există șanse ca fostul atacant de la FC U Craiova și FCSB să accepte o astfel de mutare.

Avispa Fukuoka este ultima clasată din prima ligă a Japoniei după 16 etape, cu doar 8 puncte. În lotul echipei se regăsește și mijlocașul spaniol Oriol Romeu (35 de ani), care a jucat la Barcelona și Chelsea.