Ziua de miercuri, 25 noiembrie, poate fi una de referință pentru antrenorii români. Edi Iordănescu a fost numit ca „principal” la Watford, formație cu tradiție în fotbalul britanic.

Previziune sumbră după numirea lui Edi Iordănescu la Watford

Deși mutarea este una importantă, Edi Iordănescu are nevoie de mai mulți factori pentru a se impune. Este bine cunoscut faptul că Watford nu are răbdare cu antrenorii, în condițiile în care 24 de tehnicieni au fost dați afară în ultimii 14 ani.

Acest lucru a fost amintit și de cei de la The Guardian. Românul a schimbat 13 cluburi în 16 ani de antrenorat, lucru speculat și de jurnaliștii britanici.

După numirea lui Edi Iordănescu, ziariștii au făcut o previziune sumbră: există șanse ca antrenorul să fie demis dacă Watford nu se va impune în etapa de sâmbătă.

„Deși ar fi o imprudență să prezicem ce se va întâmpla în continuare la un club care se află în prezent la doar două poziții deasupra zonei retrogradării din Championship, singura certitudine absolută este că numele „Edward Iordănescu” va fi următorul copiat și lipit în șablonul suprasolicitat al clubului, folosit pentru anunțarea plecării unui antrenor.

Românul a fost prezentat oficial în această dimineață și, având în vedere că aceasta este a 14-a sa funcție de antrenor în ultimii 16 ani, se poate spune că revendică titlul de cel mai „Watford” antrenor din era Pozzo.

Istoria sugerează că obținerea timpului de care are nevoie Iordănescu este un vis aproape imposibil. Primul său meci la conducerea echipei va fi în deplasare, împotriva ultimei clasate din Championship, Derby County.

Dacă Watford se deplasează pe Pride Park și pierde, Iordănescu ar putea rămâne fără slujbă până sâmbătă seara”, spune sursa citată.