Antrenorul spaniol Felipe Ortiz a semnat un contract cu echipa de fotbal FC Botoşani, valabil până în 2028, a anunţat clubul, vineri, pe pagina sa de Facebook.
Felipe Ortiz a venit la Botoșani după o victorie în Conference League
Ortiz a semnat cu echipa botoşăneană la mai puţin de 24 de ore după ce a condus-o pe Inter Club d'Escaldes la o victorie istorică în Conference League, 2-0 cu FC Copenhaga, primul succes al unei formaţii din Andorra în faza principală a unei competiţii europene intercluburi, notează Agerpres.
CV-ul lui Ortiz
Felipe Ortiz (49 de ani), fost jucător al echipelor a doua şi a treia ale clubului FC Barcelona, la Extremadura, Gimnastic de Tarragona sau Salamanca, pregătea echipa andorrană din 2024, după ce a mai activat la Barcelona B ca secund.
Ibericul îl înlocuieşte la FC Botoşani pe Marius Croitoru, care şi-a reziliat contractul marţi.
După 16 etape, FC Botoşani ocupă locul 12, cu 16 puncte (3 victorii, 7 egaluri, 6 înfrângeri, golaveraj 22-23).
Duminică, FC Botoşani o va întâlni pe FC Rapid Bucureşti (Stadion Rapid Giuleşti - Bucureşti, 20:00), în etapa a 17-a a Superligii.