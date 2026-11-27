Antrenorul spaniol Felipe Ortiz a semnat un contract cu echipa de fotbal FC Botoşani, valabil până în 2028, a anunţat clubul, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Felipe Ortiz a venit la Botoșani după o victorie în Conference League

Ortiz a semnat cu echipa botoşăneană la mai puţin de 24 de ore după ce a condus-o pe Inter Club d'Escaldes la o victorie istorică în Conference League, 2-0 cu FC Copenhaga, primul succes al unei formaţii din Andorra în faza principală a unei competiţii europene intercluburi, notează Agerpres.