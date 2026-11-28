Ciucanii au pierdut șapte dintre cele opt deplasări din campionatul actual, singurul punct scos pe teren advers fiind cel de la Galați, 1-1 cu Oțelul (16 octombrie 2026).
FCSB - FK Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00
Numai 19 % dintre șuturile expediate de FCSB pe spațiul porții adverse s-au transformat în goluri (20 din 105 șuturi pe poartă), un procent mai slab înregistrând doar FK Csikszereda (15,8 %).
Gruparea din Miercurea Ciuc are cea mai mică medie a posesiei din campionat, doar 41,6 %, capitol la care FCSB se clasează pe trei (57,3 %).
FCSB și FK Csikszereda s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar de patru ori, de două ori s-au impus roș-albaștrii, un joc a fost câștigat de gruparea din Miercurea Ciuc, iar o partidă s-a terminat la egalitate.
Prima dispută a avut loc pe 14 septembrie 2025, FK Csikszereda - FCSB 1-1.
Cea mai recentă întâlnire din Superligă s-a consemnat pe 26 iulie 2026, FK Csikszereda - FCSB 0-2, goluri marcate de Risto Radunovic și Dennis Politic.
- În cazul unei victorii, alături de rezultate favorabile în celalte meciuri care se dispută în această rundă, FCSB poate urca până pe locul #6.
Info: LPF