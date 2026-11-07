GALERIE FOTO L-a uimit pe Marcus Rashford: „Poate câştiga Balonul de Aur de şapte ori”

L-a uimit pe Marcus Rashford: „Poate câştiga Balonul de Aur de şapte ori” Fotbal extern
SPORT.RO
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Marcus Rashford și-a lăudat un fost coleg.

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Marcus RashfordBarcelonaManchester United
Din articol

L-a uimit pe Marcus Rashford: „Poate câştiga Balonul de Aur de şapte ori”

Marcus Rashford nu are decât laude pentru Lamine Yamal. Revenit la Manchester United după perioada petrecută la FC Barcelona, ​​atacantul englez şi-a împărtăşit cu mai mulţi fani ai echipei ”Diavolilor Roşii” admiraţia pentru tânărul minune spaniol.

Jucând alături de mulţi jucători grozavi de-a lungul carierei sale, Rashford consideră că talentul lui Yamal depăşeşte tot ce a văzut vreodată. „Înainte de a pleca de la Barça, i-am spus lui Lamine Yamal că am jucat cu nişte jucători foarte talentaţi, dar el era deasupra tuturor. Nu am mai văzut niciodată un jucător de vârsta lui cu atât de mult talent”, a spus el.

Internaţionalul englez a mers chiar până acolo încât l-a comparat pe jucătorul Barcelonei cu Lionel Messi, considerându-l cel mai apropiat de nivelul pe care argentinianul l-a afişat de-a lungul anilor.

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Convins că Lamine Yamal posedă toate calităţile pentru a lăsa o amprentă durabilă asupra istoriei fotbalului, Marcus Rashford îi prezice un viitor excepţional. „Am o încredere imensă în talentul acestui băiat. Dacă va câştiga şapte premii Balonul de Aur, nu mă va surprinde. A terminat deja pe locul doi, trei şi opt. Şi are doar 19 ani!”, a declarat el, potrivit Mundo Deportivo.

Englezul s-a grăbit însă să sublinieze că Lionel Messi rămâne, în ochii săi, un jucător aparte. „Este un jucător incredibil. Probabil că nu vom mai vedea niciodată un geniu atât de complet ca Leo”, a recunoscut el.

Rashford a comentat şi ultimul Balon de Aur, câştigat de Harry Kane, pe care îl consideră un câştigător meritat, având în vedere statisticile sale impresionante.

El a dezvăluit chiar că i-a trimis un mesaj compatriotului său pentru a-l felicita, scrie News.ro.

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