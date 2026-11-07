L-a uimit pe Marcus Rashford: „Poate câştiga Balonul de Aur de şapte ori”

Marcus Rashford nu are decât laude pentru Lamine Yamal. Revenit la Manchester United după perioada petrecută la FC Barcelona, ​​atacantul englez şi-a împărtăşit cu mai mulţi fani ai echipei ”Diavolilor Roşii” admiraţia pentru tânărul minune spaniol.

Jucând alături de mulţi jucători grozavi de-a lungul carierei sale, Rashford consideră că talentul lui Yamal depăşeşte tot ce a văzut vreodată. „Înainte de a pleca de la Barça, i-am spus lui Lamine Yamal că am jucat cu nişte jucători foarte talentaţi, dar el era deasupra tuturor. Nu am mai văzut niciodată un jucător de vârsta lui cu atât de mult talent”, a spus el.

Internaţionalul englez a mers chiar până acolo încât l-a comparat pe jucătorul Barcelonei cu Lionel Messi, considerându-l cel mai apropiat de nivelul pe care argentinianul l-a afişat de-a lungul anilor.