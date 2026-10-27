Ceremonia a avut loc în capitala Angliei, la ”London Palladium Theatre”. A fost ediția #70 a decernării care l-a comemorat pe Sir Stanley Matthews, primul câștigător al Balonului de Aur în 1956.

Lamine Yamal rupe tăcerea la o zi după ce a ratat Balonul de Aur

Harry Kane, starul lui FC Bayern, a obținut trofeul mult râvnit, în timp ce podiumul a fost completat de Kylian Mbappe (locul secund), fotbalistul lui Real Madrid, și Lamine Yamal (a treia poziție), vedeta Barcelonei.

La o zi după decernare, Yamal a rupt tăcerea după ce a ratat Balonul de Aur cu un mesaj publicat pe contul său oficial de Instagram, în care a spus că va veni și ziua în care va ține în brațe marele premiu.

”Va veni! Lucrurile bune necesită timp, am încredere în drumul pe care îl construiesc. Fără grabă, cu entuziasm și cu liniștea că, într-o zi, va veni și rândul meu.

Felicitări câștigătorilor, atenția mea se îndreaptă din nou către ceea ce este important: să fac FC Barcelona să câștige din nou”, a scris Yamal pe contul său de Instagram.