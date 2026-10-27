Ceremonia a avut loc în capitala Angliei, la ”London Palladium Theatre”. A fost ediția #70 a decernării care l-a comemorat pe Sir Stanley Matthews, primul câștigător al Balonului de Aur în 1956.
Lamine Yamal rupe tăcerea la o zi după ce a ratat Balonul de Aur
Harry Kane, starul lui FC Bayern, a obținut trofeul mult râvnit, în timp ce podiumul a fost completat de Kylian Mbappe (locul secund), fotbalistul lui Real Madrid, și Lamine Yamal (a treia poziție), vedeta Barcelonei.
La o zi după decernare, Yamal a rupt tăcerea după ce a ratat Balonul de Aur cu un mesaj publicat pe contul său oficial de Instagram, în care a spus că va veni și ziua în care va ține în brațe marele premiu.
”Va veni! Lucrurile bune necesită timp, am încredere în drumul pe care îl construiesc. Fără grabă, cu entuziasm și cu liniștea că, într-o zi, va veni și rândul meu.
Felicitări câștigătorilor, atenția mea se îndreaptă din nou către ceea ce este important: să fac FC Barcelona să câștige din nou”, a scris Yamal pe contul său de Instagram.
Ciprian Marica a reacționat sincer după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur
La VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1, Ciprian Marica, fost internațional român, consideră că Harry Kane este un atacant veritabil și că a meritat pe deplin să obțină Balonul de Aur în urma anului pe care l-a avut.
- Kane a devenit al cincilea englez care obține trofeul și primul după Michael Owen în 2001. Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966) şi Kevin Keegan (1978, 1979) sunt ceilalți britanici care au câștigat Balonul de Aur
”Sincer, mă bucur pe de o parte că a ajuns Balonul de Aur la un jucător care e decisiv, determinant. Sunt câteva întrebări acolo vizavi de cât cântărește faptul că ai câștigat un trofeu important, mă refer la concurența care a câștigat Campionatul Mondial. Pe de altă parte, da, Harry Kane a dat o căruță de goluri la Bayern, a fost decisiv.
Dacă până acum se vorbea de el că nu câștigă trofee, a ajuns la o echipă unde câștigă trofee și cred că un trofeu îi aparține și mă gândesc la meciul de cupă cu Stuttgart, 3-0 și trei goluri Harry Kane. Decide meciul într-o repriză.
Astfel de atacanți vrem să vedem în meciuri și, consider eu, meritat au așteptat cei de la Bayern 45 de ani să mai câștige un Balon de Aur. În 1981 au mai avut un câștigător de Balon de Aur. Și de partea cealaltă că și englezii, de la Michael Owen nu au mai avut un Balon de Aur.
Harry Kane este un jucător decisiv, astfel de jucători vrei să-i vezi să câștige. Cu tot respectul pentru Rodri... Au fost de-a lungul anilor câțiva jucători de la care am avut semne de întrebare dacă au câștigat complet meritat acest trofeu. Sigur, acum s-a câștigat la voturi puține”, a spus Marica.