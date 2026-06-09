Kylian Mbappe, revoltat înainte de Campionatul Mondial: „Ne întoarcem acasă?”

Kylian Mbappe, revoltat înainte de Campionatul Mondial: „Ne întoarcem acasă?” Fotbal extern
SPORT.RO
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Kylian Mbappe a transmis un mesaj înaintea Campionatului Mondial.

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kylian mbappeFrantaCampionatul Mondial
Din articol

Franța este una dintre naționalele favorite la câștigarea titlului mondial din 2026.

Condusă de Kylian Mbappe, dubla campioană mondială va debuta la turneul din SUA, Canada și Mexic împotriva lui Senegal, urmând să joace cu Irak și Norvegia în Grupa I.

Kylian Mbappe, anunț războinic înainte de startul Campionatului Mondial

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Kylian Mbappe, starul francez de la Real Madrid / Foto: Imago Images
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Mbappe a fost întrebat dacă obiectivul Franței este să ajungă în semifinală.

Starul francez a răspuns că obiectivul selecționatei lui Didier Deschamps este să câștige al treilea titlu mondial din istorie.  

„Scopul este să câștigăm Cupa Mondială. Mergem în Statele Unite să câștigăm Cupa Mondială. Nu înțeleg această discuție din exterior, cum că obiectivul este semifinala.

Dacă obiectivul este semifinala, ajungem acolo și nu mai concurăm, iar apoi ne întoarcem acasă? Nu! Scopul este să câștigăm. Este visul tuturor”, a spus Kylian Mbappe, potrivit as.com.

Kylian Mbappe are 56 de goluri și 40 de assist-uri în 98 de partide jucate pentru naționala Franței.

42 de goluri și 7 pase decisive în 44 de meciuri sunt cifrele starului francez în acest sezon pentru Real Madrid.

180 de milioane de euro este cota lui Kylian Mbappe, conform Transfermarkt.com.

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