Real Madrid și FC Barcelona sunt două rivale puternice din lumea fotbalului, iar săgețile aruncate de la una la cealaltă lasă întotdeauna urme. Spre exemplu, Lamine Yamal a apărut recent cu un tricou roș-albastru pe care scria: ”Mulțumesc, Dumnezeule, că nu sunt madridista”.

Kylian Mbappe, atac frontal către fanii Barcelonei: ”Ei sunt singurii care nu cred asta”

Kylian Mbappe, care este cotat la 180 de milioane de euro de site-urile de specialitate și care a bifat deja peste 100 de apariții în toate competițiile la clubul de pe ”Bernabeu”, a lansat un atac fără pic de subtilitate către fanii rivalei.

El a construit discursul în jurul ideii că Real Madrid este cel mai măreț club din lume și că singurii care nu sunt de acord cu asta sunt cei care susțin FC Barcelona, club care s-a impus în sezonul 2025/26 în La Liga.

”În afară de fanii Barcelonei, toată lumea știe că Real Madrid este cel mai mare club din lume. Cred că este clar pentru toată lumea. Este clubul care întruchipează măreția”, a spus Mbappe, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Florentino Perez a făcut anunțul mult așteptat despre Kylian Mbappe

Viitorul lui Kylian Mbappe la Real Madrid a fost intens discutat în ultima perioadă, pe fondul speculațiilor privind tensiuni din vestiar și posibile oferte din Premier League. În acest context, președintele clubului, Florentino Perez, a intervenit public pentru a clarifica situația atacantului francez.

”Kylian Mbappe este unul dintre cei mai buni jucători din lume și nu va pleca. Este suficient să vă uitați la statisticile lui ca să înțelegeți valoarea jucătorului nostru. Nimeni nu ar trebui să se îndoiască de un fotbalist atât de extraordinar”, a declarat președintele clubului.