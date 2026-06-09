GALERIE FOTO Starurile Franței, puse la zid înainte de Mondial: ce note le-a dat L'Equipe lui Dembele și Mbappe

Starurile Franței, puse la zid înainte de Mondial: ce note le-a dat L&#039;Equipe lui Dembele și Mbappe Fotbal extern
SPORT.RO
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Franța a jucat ultimul meci amical înainte de plecarea la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic, 3-1 contra Irlandei de Nord.

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Ousmane DembeleFrantakylian mbappeIrlanda de NordDidier Deschamps
Din articol

Cu un atac impresionant format din Desire Doue, Ousmane Dembele, Michael Olise și Kylian Mbappe, Franța a învins Irlanda de Nord, scor 3-1, într-o partidă amicală disputată la Lille.

Ousmane Dembele și Kylian Mbappe, prestații modeste înainte de Mondial

Olise, starul lui Bayern pentru care Real Madrid tocmai ar fi pregătită să ofere 150 de milioane de euro, a fost omul meciului, cu o triplă spectaculoasă.

În schimb, alte două staruri, Kylian Mbappe și Balonul de Aur Ousmane Dembele, nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor cu o săptămână înaintea primului meci de la Mondial.

Titularizat în spatele lui Mbappe, Ousmane Dembele a rămas pe teren până în minutul 62, când a fost înlocuit cu Rayan Cherki. Starul lui Paris Saint-Germain a primit nota 4 în L'Equipe după prestația de la Lille.

"Poziționat central în sprijinul lui Mbappe, Dembele a avut o influență foarte redusă. A fost implicat la faza primului gol, dar, una peste alta, a fost prea discret", a scris L'Equipe despre fotbalistul care tocmai a cucerit al doilea trofeu Champions League cu PSG.

  • Franta irlanda de nord 4
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Nici Mbappe nu a reușit să se remarce. Atacantul lui Real Madrid, care nu a expediat niciun șut pe spațiul porții, a fost notat cu 5.

"Mbappe nu a reușit să egaleze recordul de goluri al lui Olivier Giroud pe tărâm francez și nici nu a părut prea deranjat de cele câteva ocazii ratate. Cu toate acestea, modul în care se înțelege pe teren cu Olise pare promițător, jucătorul lui Bayern reușind să îl găsească de multe ori în careu pe Kylian", a mai scris L'Equipe.

Franța, una dintre candidatele la titlul mondial, va avea o grupă destul de dificilă la turneul final. Naționala condusă de Didier Deschamps va înfrunta Senegal, pe 16 iunie, iar ulterior are programate duelurile cu Irak (23 iunie) și Norvegia (26 iunie).

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