Cu un atac impresionant format din Desire Doue, Ousmane Dembele, Michael Olise și Kylian Mbappe, Franța a învins Irlanda de Nord, scor 3-1, într-o partidă amicală disputată la Lille.

Ousmane Dembele și Kylian Mbappe, prestații modeste înainte de Mondial

Olise, starul lui Bayern pentru care Real Madrid tocmai ar fi pregătită să ofere 150 de milioane de euro, a fost omul meciului, cu o triplă spectaculoasă.

În schimb, alte două staruri, Kylian Mbappe și Balonul de Aur Ousmane Dembele, nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor cu o săptămână înaintea primului meci de la Mondial.

Titularizat în spatele lui Mbappe, Ousmane Dembele a rămas pe teren până în minutul 62, când a fost înlocuit cu Rayan Cherki. Starul lui Paris Saint-Germain a primit nota 4 în L'Equipe după prestația de la Lille.

"Poziționat central în sprijinul lui Mbappe, Dembele a avut o influență foarte redusă. A fost implicat la faza primului gol, dar, una peste alta, a fost prea discret", a scris L'Equipe despre fotbalistul care tocmai a cucerit al doilea trofeu Champions League cu PSG.