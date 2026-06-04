Viitorul lui Kylian Mbappe la Real Madrid a fost intens discutat în ultima perioadă, pe fondul speculațiilor privind tensiuni din vestiar și posibile oferte din Premier League.

În acest context, președintele clubului, Florentino Perez, a intervenit public pentru a clarifica situația atacantului francez.

Florentino Perez a făcut anunțul mult așteptat despre Kylian Mbappe

Florentino Perez a transmis că Mbappe nu va părăsi Real Madrid, în ciuda zvonurilor apărute în presa internațională.

„Kylian Mbappe este unul dintre cei mai buni jucători din lume și nu va pleca. Este suficient să vă uitați la statisticile lui ca să înțelegeți valoarea jucătorului nostru. Nimeni nu ar trebui să se îndoiască de un fotbalist atât de extraordinar”, a declarat președintele clubului, citat de Fabrizio Romano.

Deși Real Madrid ar fi încheiat sezonul fără trofee majore, Mbappe a avut un impact individual important.

Atacantul francez, cotat la aproximativ 200 de milioane de euro, a bifat 44 de meciuri în toate competițiile, în care a marcat 42 de goluri și a oferit 7 pase decisive.

În plus, Mbappe a încheiat sezonul cu două distincții individuale. Este vorba despre titlul de golgheter în La Liga cu 25 de goluri și cel mai bun marcator din UEFA Champions League cu 15 reușite.