Kylian Mbappe a dezvăluit că a vrut să se retragă de la naţionala Franţei după lovitura de pedeapsă ratată împotriva Elveţiei la EURO 2020, ratare care i-a adus insulte rasiste, informează site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.

Kylian Mbappe a fost invitat la podcastul "The Bridge", găzduit de coechipierul său de la Real Madrid, Aurelien Tchouameni. El a vorbit despre lovitura de pedeapsă ratată împotriva Elveţiei, pe Arena Naţională din Bucureşti, în optimile de finală ale EURO 2020, care a dus la eliminarea Franţei.

După meci, atacantul a fost supus unui val de injurii şi insulte rasiste. Această reacţie de ură l-a determinat pe jucătorul aflat atunci la PSG să ia în considerare încheierea carierei sale internaţionale cu "Les Bleus".

"Am început să fiu numit maimuţă. Mi-am zis: Pentru mine, echipa naţională e undeva foarte sus, iar eu aşez foarte jos oameni care te aşază foarte jos dacă nu marchezi. Asta mi-a schimbat mult relaţia cu echipa naţională", a explicat Kylian Mbappe.

Atacantul naţionalei Franţei a avut o perioadă foarte dificilă după EURO 2020: "A fost foarte brutal pentru mine. Am plecat în vacanţă şi în primele zile am fost ca un zombi. Am avut o trezire neplăcută. Când m-am alăturat echipei naţionale, am câştigat imediat Cupa Mondială. Am fost un erou naţional. M-am gândit: 'Da, Franţa e grozavă!' Şi apoi încasezi asta. A fost greu".

Mbappe, oprit de președintele FFF

Mbappe i-a spus preşedintelui Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF) că părăseşte echipa naţională a Franţei: "Am avut o întâlnire cu Noel Le Graet. M-am gândit: joc pentru oameni care cred că sunt o maimuţă dacă nu marchez. Nu pot juca pentru astfel de oameni. De aceea am ajuns în punctul ăsta. Am spus: nu mai vreau să joc, mă întorc la Paris, nu am nicio problemă acolo".

Cel care era atunci preşedintele FFF nu i-a dat de ales tânărului. "Îmi voi aminti toată viaţa ce mi-a spus. Stătea jos şi mi-a spus: 'Şi crezi că o să ieşi aşa din birou şi o să-ţi spun da? Las-o baltă, eşti aici pentru 15 ani'", a povestit Mbappe.

Agerpres