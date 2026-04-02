Cel mai important eveniment fotbalistic din lume va fi urmărit de milioane de fani, iar atenția va fi concentrată pe cele mai mari staruri din lumea fotbalului.

Pe acest lucru s-a bazat și compania LEGO, care a lansat o nouă colecție de jucării, care îi are în centrul atenției pe Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe și Vinicius Junior. Totodată, producătorul de jucării au lansat și o campanie publicitară în care cei patru fotbaliști sunt în lumina reflectoarelor.

Cele patru staruri sunt prezentate în jurul unei mese rotunde în timp ce se joacă cu piesele de LEGO, încercând să ”pună mâna” pe Cupa Mondială.

Cei de la LEGO au distribuit videoclipul publicitar pe rețelele sociale și au vrut să se asigure că lumea nu va crede că filmulețul este realizat cu ajutorul tehnologiei A.I.

”Sincer, nu este A.I.”, au scris în descrierea videoclipului.

Reacțiile fanilor au fost excelent, iar unul dintre ei a scris în secțiunea de comentarii faptul că materialul publicitar este ”cea mai bună reclamă a deceniului”.