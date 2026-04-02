Real Madrid îl îmbracă în aur pe Kylian Mbappe! Salariul francezului, colosal

Starul lui Real Madrid este în prezent cel mai bine plătit fotbalist din La Liga.

Potrivit publicației L'Equipe, atacantul francez încasează un salariu brut de aproximativ 2,67 milioane de euro pe lună, sumă egală cu cea a coechipierului său Vinicius Junior. Cei doi sunt în acest moment jucătorii cel mai bine plătiți din campionatul Spaniei.

Podiumul salarial este completat de fundașul David Alaba, tot de la Real Madrid, cu aproximativ 1,88 milioane de euro pe lună. Pe locul patru se află Robert Lewandowski de la Barcelona, care câștigă în jur de 1,73 milioane de euro lunar.

Locul cinci este împărțit de mijlocașul Jude Bellingham, de la Real Madrid, și portarul Jan Oblak, de la Atletico Madrid, ambii cu aproximativ 1,67 milioane de euro pe lună.

Real Madrid, în cursa pentru titlu

Pe plan sportiv, Real Madrid ocupă locul doi în La Liga, cu 69 de puncte, la patru lungimi în spatele liderului Barcelona. Pentru madrileni urmează un meci în deplasare cu Mallorca, în etapa a 30-a a campionatului.

În ceea ce-l privește pe Mbappe, atacantul traversează un sezon de senzație. Cotat la aproximativ 200 de milioane de euro, francezul a marcat 38 de goluri în 35 de meciuri și a oferit assist-uri în actuala stagiune.

