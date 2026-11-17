Dinamo a cunoscut o creștere impresionantă în ultimii ani. Dacă până la venirea lui Zeljko Kopic echipa lupta pentru salvarea de la retrogradare, acum clubul, sub comanda lui Nuno Campos, este pe locul secund în SuperLiga.
Kennedy Boateng, gol ca în zilele bune la Dinamo
Unul dintre artizanii ce au făcut-o pe Dinamo să ajungă la actualul nivel este Kennedy Boateng. Fundașul din Togo a evoluat preț de doi ani la formația din Ștefan cel Mare, iar evoluțiile sale au fost constant bune.
Din nefericire pentru fanii dinamoviști, fundașul nu a prelungit contractul, semnând în mercato de vară, din postura de jucător liber, cu Al-Fateh, formație din Arabia Saudită.
Consacrat la echipa națională încă din perioada Dinamo, Boateng este în continuare convocat la acțiunile reprezentativei din Togo.
În etapa a 4-a din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni, Togo a dat peste Algeria. Kennedy Boateng a fost titular, iar în minutul 38 al întâlnirii a marcat pentru 3-0.
Fundașul s-a înălțat superb, amintind astfel de perioada petrecută la Dinamo, și l-a învins pe portarul advers cu o lovitură puternică cu capul.
Reușita sa îi va întrista, fără doar și poate, pe susținătorii „câinilor”. Kennedy Boateng a adunat 75 de prezențe, a marcat de opt ori și a livrat două pase decisive în tricoul lui Dinamo.
- 1,2 milioane de euro este cota lui Kennedy Boateng
- 18 selecții și un gol are fundașul în naționala din Togo