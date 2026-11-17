Pauza dedicată echipelor naționale i-a prins bine căpitanului Lautaro Martinez. Atacantul s-a refăcut și a reluat ședințele normale de pregătire alături de restul lotului.
Veste excelentă pentru Cristi Chivu! Starul lui Inter și-a reluat antrenamentele înaintea duelului cu Atalanta
Cristi Chivu a primit o veste bună înaintea reluării campionatului din Serie A, după ce doi jucători de bază au revenit la pregătiri.
Lautaro Martinez și Marcus Thuram au revenit la antrenamente
Pe lângă vârful argentinian, și Marcus Thuram s-a antrenat cot la cot cu colegii săi sub comanda tehnicianului român, potrivit TMW.
În aceste condiții, ambii fotbaliști din compartimentul ofensiv ar urma să fie apți de joc pentru duelul cu Atalanta. Deținătoarea titlului din Serie A revine pe teren duminica viitoare, pe New Balance Arena.
Totuși, Cristi Chivu nu va avea la dispoziție toți jucătorii, Aleksandar Stankovic și Ange-Yoan Bonny fiind în continuare accidentați. Primul este așteptat să revină la dispoziția antrenorului până la finalul săptămânii viitoare.
În ceea ce-l privește pe Ange-Yoan Bonny, Chivu mai are de așteptat, deoarece vârful ar urma să fie apt de joc abia peste două săptămâni.
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