El e urmașul lui Kennedy Boateng! Fostul fundaș de la Dinamo nu s-a ferit de cuvinte: „Puternic și arțăgos”

Dinamo a cunoscut o creștere impresionantă în ultimii ani. Dacă până la venirea lui Zeljko Kopic echipa lupta pentru salvarea de la retrogradare, acum clubul, sub comanda lui Nuno Campos, este pe primul loc în SuperLiga.

Răzvan Patriche a numit urmașul lui Kennedy Boateng la Dinamo

Unul dintre artizanii ce au făcut-o pe Dinamo să ajungă la actualul nivel este Kennedy Boateng. Fundașul din Togo a evoluat preț de doi ani la formația din Ștefan cel Mare, iar evoluțiile sale au fost constant bune.

Deși s-a dorit prelungirea contractului, Boateng a plecat în mercato de vară, din postura de jucător liber de contract. În ciuda acestui fapt, Dinamo a reușit să găsească înlocuitorul perfect: Martin Pascual.

Acest aspect a fost remarcat și de Răzvan Patriche. Fostul fundaș de la Dinamo a expus că, deși Pascual și Boateng sunt jucători de profile diferite, cei doi sunt foarte buni la duelurile aeriene, drept dovadă și golurile marcate de apărători.

„Despre Martin Pascual am o impresie foarte bună. Cred că nimeni nu se aştepta să-l înlocuiască atât de bine pe Boateng, care şi el era letal la fazele fixe.

Mi-e greu să-i compar că se joacă alt stil de joc, acum stau mult mai compacţi. Cu domnul Kopic încercam să-i luăm de sus, acum spaţiile sunt mult mai mici. Sunt apărători de profil diferit, dar sunt buni amândoi în duelurile aeriene. Spaniolul este puternic, este arţăgos.

Mie mi-a plăcut mult Boateng, dar sunt subiectiv, îl cunosc foarte bine, l-am antrenat şi am jucat el, de aceea îl laud”, a declarat Răzvan Patriche, potrivit GSP.