Kennedy Boateng, fundașul central al lui Dinamo, a fost convocat la naționala din Togo pentru meciurile amicale din această lună cu Guineea (vineri 27 martie) și Niger (marți 31 martie).

Vineri, cu Guineea, într-o mică nebunie de meci (2-2 scor final, după ce Togo avea 2-0 în minutul 86 prin două penalty-uri), Boateng nu a fost folosit deloc de noul selecționer, cunoscutul tehnician Patrice Neveu.

Kennedy Boateng, absent în Togo - Guineea 2-2

”În ciuda mai multor absențe, în special cele ale lui Kennedy Boateng și Sharani Zuberu, ambii aflați în recuperare, precum și a forfait-ului lui Bessile și a indisponibilității lui Aziangbé, antrenorul francez intenționează să tragă învățăminte valoroase din această partidă, oferind în același timp ocazia unor jucători noi să se afirme”, scria site-ul oficial al federației togoleze înainte de debutul ca selecționer al lui Neveu.

După egalul cu Guineea, tehnicianul francez s-a arătat mulțumit de prestația generală a echipei, în special din prima repriză, dar a subliniat și el că ”ne-au lipsit patru sau cinci jucători, din cauza accidentărilor sau din alte motive” - printre aceștia, Boateng, în mod normal titular la naționala din Togo.

Mai mult, duminică, într-un interviu pentru Radio Dinamo 1948, Zeljko Kopic, antrenorul ”câinilor”, pomenea și el despre situația fundașului central togolez: ”Așteptăm să vedem și situația unor jucători. De exemplu, în cazul lui Kennedy Boateng, care a avut unele probleme la echipa națională, vom avea o imagine mai clară în zilele următoare. În funcție de asta, vom vedea pe cine ne putem baza pentru următorul meci”.

Boateng este fără îndoială un jucător-cheie în angrenajul lui Kopic, cu 30 de partide (toate ca titular) și 4 goluri în acest sezon din Superligă, folosit în continuare meci de meci de antrenorul croat deși nu și-a prelungit contractul scadent în această vară.

Astăzi se dispută amicalul Togo - Niger

Conform informațiilor Sport.ro, fundașul central togolez a avut o leziune la gambă, iar recuperarea a decurs cum trebuie, însă selecționerul Neveu se gândește și la varianta de a-l menaja pe jucătorul dinamovist pentru a evita orice risc.

Mai mult, federația din Togo a postat și câteva imagini de la antrenamentele naționalei dinaintea meciului de astăzi cu Niger, imagini în care se poate vedea cum Boateng a participat alături de colegii săi (printre ei, fostul dinamovist Josue Homawoo) la pregătirea amicalului. ”Implicarea este totală”, a punctat forul togolez.

Dacă partida cu Guineea s-a jucat pe Stade Moulay El Hassan din Rabat, meciul cu Niger se va disputa tot în Maroc, dar pe Stade Père-Jégo din Casablanca.

Foto: FTF-Fédération Togolaise de Football