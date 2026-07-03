Antrenorul german a fost dorit și de Real Madrid, dar a preferat să spună ”pas” și să rămână la actualul său job, de director sportiv la nivel global al echipelor patronate de gigantul austriac RedBull.

Jurgen Klopp, gata să-i spună ”DA” naționalei Germaniei!

Acum, ”pe fir” a venit altă propunere, pe care Klopp o consideră mult mai atractivă, de a fi selecționerul Germaniei pentru următoarele turnee finale. Eliminați de la CM 2026 de Paraguay la penalty-uri, nemții sunt gata să renunțe la Julian Nagelsmann, iar Klopp este marele favorit pentru a-l înlocui.

Fostul antrenor de la Liverpool nu a stat foarte mult pe gânduri și s-a decis: e gata să accepte propunerea dacă reprezentanții Federației Germane de Fotbal îi vor înainta o ofertă, scriu jurnaliștii Alex Crook și Ben Jacobs.

Pentru a prelua naționala Germaniei, Klopp va fi nevoit să renunțe și la salariul generos pe care-l câștigă la RedBull. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, antrenorul câștigă, anual, între 10 și 12 milioane de euro din job-ul său.