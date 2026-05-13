Alvaro Arbeloa, întrebat direct despre revenirea lui Jose Mourinho la Real Madrid: ”Vei face parte din staff-ul său?”

Legendarul președinte al clubului de pe ”Santiago Bernabeu” a anunțat că vor fi organizate alegeri pentru șefia clubului, astfel încât toți cei care au ceva împotriva felului în care el conduce clubul să candideze. De altfel, prin această încercare, Perez vrea ca scandalurile apărute în presa spaniolă să se oprească. Conducătorul madrilenilor crede că este doar o încercare a opozanților săi de a destabiliza echipa.

În ultima perioadă, presa din Spania a anunțat că Jose Mourinho este principalul nume dorit pe banca tehnică a lui Real Madrid, în locul lui Alvaro Arbeloa, care nu a reușit să stăpânească vestiarul echipei după plecarea lui Xabi Alonso.

La conferința de presă premergătoare jocului cu Real Oviedo, Arbeloa a fost întrebat despre revenirea la Real Madrid a lui Jose Mourinho și dacă ar accepta să facă parte din staff-ul tehnicianului portughez. Deși nu a vrut să facă prea multe declarații, tehnicianul a anunțat că va vorbi mai mult pe acest subiect la finalul sezonului.

”(n.r. Te gândești la viitorul tău? Numele lui Mourinho a fost menționat, ai rămâne să faci parte din staff-ul său?) Înțeleg întrebările, dar vă rog să respectați decizia mea de a mă concentra pe acest meci. Voi putea răspunde la aceste întrebări odată ce campionatul se va termina. Deocamdată, e momentul să mă gândesc la meciul cu Oviedo.

(n.r. Ai o viziune clară a viitorului?) Înțeleg semnele de întrebare, aș avea aceleași îndoieli dacă aș fi fost acolo, dar filosofia mea este să nu mă gândesc doar la mine, ci la ce este mai bine pentru Real Madrid”, a spus Alvaro Arbeloa la conferința de presă.