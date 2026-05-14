Florentino Perez a rupt tăcerea despre venirea lui Jose Mourinho la Real Madrid

Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, a luat parte la un interviu în Spania, după conferința de presă în care a criticat mai multe publicații iberice importante și a anunțat că va organiza alegeri pentru șefia clubului de pe Santiago Bernabeu.

În cadrul interviului acordat La Sexta, președintele madrilenilor nu s-a rezumat la a vorbi doar despre lupta pentru putere din cadrul clubului, ci și despre rezultatele slabe obținute de Real Madrid în ultima perioadă sau despre ultimele zvonuri apărute în Spania în legătură cu schimbările ce vor avea loc la Real Madrid în această vară.

Unul dintre cele mai importante zvonuri care s-au răspândit în ultima vreme este legat de venirea lui Jose Mourinho pe banca lui Real Madrid în locul lui Alvaro Arbeloa.

Deși nu a oferit prea multe detalii, președintele lui Real Madrid a dezvăluit că nu a discutat cu Jose Mourinho despre o posibilă venire pe ”Bernabeu”.

”Nu este momentul să discutăm despre acest aspect. Îmi plac toți antrenorii. Jose Mourinho a fost aici și a ridicat nivelul competiției. Ei au spus că am vorbit cu Mourinho. Nu am vorbit cu el nici măcar când a venit aici cu Benfica în acest sezon”, a spus Florentino Perez, citat de Marca.