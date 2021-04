Ion Tiriac este de acord cu Super Liga Europeana: "Nu era o idee rea absolut deloc!" Ce l-a deranjat pe omul de afaceri

Ion Tiriac a vorbit despre initiativa cluburilor de a crea Super Liga Europeana.

Fostul mare tenismen si om de afaceri, Ion Tiriac a vorbit despre tentativa cluburilor de a infiinta o Super Liga Europeana si si-a expus parerea sa despre evenimentul de saptamana trecuta.

Super Liga a fost suspendata dupa ce 9 dintre cele 12 echipe fondatoare au renuntat in urma presiunii puse de catre suporterii cluburilor. Ion Tiriac crede ca ideea prietenului sau, Florentino Perez nu este una rea si sustine ca sportul s-a transformat de mult intr-un business.

"Cu tot respectul, sportul exista mult mai putin decat exista pe vremea lui Coubertin. Ala a murit demult, iar acum sportul e o mare, mare afacere. Sportul e un business, cine nu recunoaste inseamna ca e orb! Totul costa sute de milioane. Cand un jucator ajunge sa coste 200 de milioane de euro, te intrebi unde merge acest business.

Nu a fost tampita aceasta Super Liga, adica sa alegi 12 echipe care sa joace intre ele intr-un fel mult mai organizat. Dimineata e Manchester United - Barcelona, dupa-amiaza e Real Madrid - Chelsea. Unde e fotbalul mare? Undeva intre Spania si Anglia.

Eu cred ca ideea nu era rea absolut deloc. Dar cand se baga politicul in sport, vezi unde ajungem, cu domnul prim-ministrul al Marii Britanii. E in regula, si presedintele Frantei a luat pozitie acum, dar trebuia sa ia pozitie mai de la inceput, ca sa limiteze aceste excese in economia si business-ul sportului. Dar acestea sunt decizii sau filosofii care ma depasesc", a declarat Ion Tiriac intr-un interviu acordat pentru Gazeta Sporturilor.