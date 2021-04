"As introduce pedeapsa cu moartea!" Ion Tiriac, categoric in privinta sportivilor prinsi dopati! Ce a declarat 

Mai multi fotbalisti au avut probleme in ultimii ani cu substantele interzise.

Scandalul in care sunt implicati jucatorii de la Astra acuzati de dopaj a dat peste cap lumea sportului din Romania.

Ion Tiriac, unul dintre cei mai influenti romani, atat la nivel de sport, cat si la nivel de societate, a vorbit in urma cu ceva timp de problema dopajelor in viata sportivilor si considera ca trebuie luate masuri dure cu cei care au derapaje in acest sens.

"Cu dopajul sunt radical. As introduce pedeapsa cu moartea. Din punct de vedere sportiv, fireste. Daca un sportiv apeleaza la astfel de trucuri e un nenorocit, un hot si merita sa ramana acasa. Am facut deja asta cand eram presedintele Comitetului Olimpic Roman.

Prima lege pe care am initiat-o a fost ca un sportiv care iese pozitiv la testele antidoping sa nu mai poata reprezenta niciodata tara la Jocurile Olimpice", a declarat Ion Tiriac, in 2016, pentru cotidianul spaniol Marca.