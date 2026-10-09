Al Sadd, echipa antrenată de Lucescu Jr, a pierdut pe teren propriu în fața formației Al Arabi, antrenată de Cosmin Contra, scor 2-3, în etapa a cincea. Patru dintre cele cinci goluri au venit în prima repriză.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 4, prin spaniolul Pablo Sarabia. Al Sadd a reacționat și Roberto Firmino a egalat în minutul 12. Bucuria gazdelor a durat doar două minute, pentru că Sarabia a reușit „dubla” și a readus-o pe Al Arabi în avantaj.

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Formația lui Lucescu nu a cedat, iar Agustin Soria a stabilit scorul pauzei, 2-2, în minutul 42. După reluare, Al Arabi a lovit din nou. Oussama Tannane a marcat în minutul 47 și a stabilit scorul final.

În urma acestui rezultat, Al Sadd a coborât pe locul al doilea, cu 12 puncte după cinci etape, la un punct în spatele liderului Al Rayyan. De cealaltă parte, Al Arabi a urcat pe poziția a patra, cu nouă puncte.