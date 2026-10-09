EXCLUSIV Înlocuitor pentru Curelea! Cele două variante ale FRF pentru postul de selecționer al României U21

Înlocuitor pentru Curelea! Cele două variante ale FRF pentru postul de selecționer al României U21 Nationala U21
SPORT.RO
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România U21 a ratat calificarea la Campionatul European din 2027, iar Costin Curelea este pe făraș. Federația caută acum un înlocuitor și are două nume pe listă.

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Adrian MutuRomania U21Marius MaldarasanuFRFRazvan BurleanuCostin CureleaMIhai Stoichita
Din articol

După patru prezențe consecutive la Campionatul European, România U21 a încheiat în genunchi actuala campanie de calificare: 0-2, pe teren propriu, contra Finlandei, și 1-7 în Spania

Mutu și Măldărășanu, variantele FRF pentru România U21

Aflat la final de contract, Costin Curelea nu va primi o prelungire a înțelegerii la reprezentativa de tineret. De altfel, selecționerul a fost criticat în spațiul public, după ce a participat alături de staff la o petrecere în Ibiza, organizată de Nicu Gheară, înaintea eșecului rușinos cu Spania.

Din informațiile PRO TV, Răzvan Burleanu l-a mandatat deja pe Mihai Stoichiță să găsească un nou selecționer pentru România U21. Cele două variante luate în calcul acum de FRF sunt Adrian Mutu și Marius Măldărășanu.

FRF ar putea apela din nou la Adrian Mutu (47 de ani). "Briliantul" este liber de contract de mai bine de un an și jumătate, după despărțirea de Petrolul, iar în perioada 2020-2021 a mai fost selecționer la U21.

A participat inclusiv la Campionatul European din 2021, unde tricolorii au fost neînvinși într-o grupă cu Olanda (1-1), Ungaria (2-1) și Germania (0-0), însă au ratat calificarea în fazele eliminatorii.

Marius Măldărășanu (51 de ani) este și el liber de contract de aproape un an. Fost principal la Astra și Metaloglobus, fostul mijlocaș și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de antrenor la Hermannstadt, unde a lucrat timp de patru ani și jumătate.

Măldărășanu a preluat Sibiul din liga a doua, a promovat și a păstrat echipa la nivelul Superligii, reușind inclusiv să ajungă într-o finală de Cupa României.

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