După patru prezențe consecutive la Campionatul European, România U21 a încheiat în genunchi actuala campanie de calificare: 0-2, pe teren propriu, contra Finlandei, și 1-7 în Spania!

Mutu și Măldărășanu, variantele FRF pentru România U21

Aflat la final de contract, Costin Curelea nu va primi o prelungire a înțelegerii la reprezentativa de tineret. De altfel, selecționerul a fost criticat în spațiul public, după ce a participat alături de staff la o petrecere în Ibiza, organizată de Nicu Gheară, înaintea eșecului rușinos cu Spania.

Din informațiile PRO TV, Răzvan Burleanu l-a mandatat deja pe Mihai Stoichiță să găsească un nou selecționer pentru România U21. Cele două variante luate în calcul acum de FRF sunt Adrian Mutu și Marius Măldărășanu.

FRF ar putea apela din nou la Adrian Mutu (47 de ani). "Briliantul" este liber de contract de mai bine de un an și jumătate, după despărțirea de Petrolul, iar în perioada 2020-2021 a mai fost selecționer la U21.

A participat inclusiv la Campionatul European din 2021, unde tricolorii au fost neînvinși într-o grupă cu Olanda (1-1), Ungaria (2-1) și Germania (0-0), însă au ratat calificarea în fazele eliminatorii.