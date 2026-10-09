Procurorii argentinieni au cerut 12 ani de închisoare pentru Leopoldo Luque, medicul care s-a ocupat de Diego Armando Maradona înainte de moartea legendei fotbalului mondial. Acesta este acuzat de omor cu intenție indirectă, iar acuzarea susține că îngrijirea medicală oferită fostului internațional a fost marcată de neglijențe grave.

În pledoaria finală, procurorul Patricio Ferrari a criticat condițiile în care Maradona a fost tratat la domiciliul său din Tigre, în apropiere de Buenos Aires, după operația pentru îndepărtarea unui hematom subdural.

„Pe 11 noiembrie 2020, Maradona era o bombă cu ceas. L-au scos de acolo și l-au dus în acea casă unde, 14 zile mai târziu, a murit”, a declarat procurorul, potrivit presei italiene.

Ferrari a reclamat lipsa unor echipamente medicale esențiale, precum perfuzii, truse de prim ajutor, defibrilator și ambulanță. Acuzarea consideră că persoanele responsabile de îngrijirea fostului fotbalist nu au luat măsurile necesare, deși știau că starea acestuia era fragilă.

Ce pedepse cer procurorii pentru echipa medicală

Pe lângă pedeapsa de 12 ani de închisoare pentru Luque, procurorii au solicitat zece ani de detenție pentru Nancy Forlini, coordonatoarea îngrijirilor la domiciliu, și opt ani pentru psihiatra Agustina Cosachov.

Pentru psihologul Carlos Diaz au cerut cinci ani de închisoare, iar pentru asistentul Ricardo Almiron și superiorul său, Mariano Perroni, câte patru ani.

Diego Maradona a murit la 60 de ani, la câteva săptămâni după intervenția chirurgicală. Campion mondial cu Argentina în 1986, fostul star se afla sub supraveghere medicală la domiciliu.