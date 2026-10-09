U Craiova, campioana României, a ajuns din Champions League în a treia competiție continentală. Oltenii evoluează în faza principală a întrecerii, după ce au ratat dramatic accederea în aceeași fază a competiției din Europa League.

Tragerea la sorți pentru stabilirea programului a avut loc deja, iar craiovenii îşi vor începe parcursul în grupa unică pe teren propriu, cu Getafe, şi îl vor încheia tot acasă, cu FC Copenhaga.

U Craiova – Getafe, în Conference League. Dani Carvajal nu mai ajunge în Bănie cu spaniolii

În privința spaniolilor, pentru care a jucat în urmă cu mai mulți ani și Cosmin Contra, care vor veni pe ”Ion Oblemenco”, lotul lor este cotat la 92.3 milioane de euro! Ca o comparație, U Craiova este cotată, conform Transfermarkt, la 36.9 milioane de euro.

În ultimele săptămâni, în Spania s-a discutat intens despre posibilitatea ca la Getafe să ajungă un fotbalist de legendă, Dani Carvajal! La finalul stagiunii precedente, Carvajal a plecat de la Real Madrid, după 13 ani în care a îmbrăcat echipamentul grupării de pe ”Bernabeu” și a bifat peste 400 de apariții în toate competițiile.

Getafe nu s-a înțeles cu Dani Carvajal, înaintea meciului cu U Craiova

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele sociale că Getafe a ajuns la un acord verbal cu Dani Carvajal pentru mutarea acestuia la clubul de ”Estadio Coliseum”.

În cele din urmă, președintele clubului madrilen, Angel Torres, a recunoscut că negocierile nu au avut finalitate pozitivă, iar părțile nu au bătut palma: ”S-a încheiat orice discuție”.

Oricum, dacă mutarea s-ar fi concretizat, Dani Carvajal nu ar fi jucat contra Universității Craiova, pentru că nu putea fi trecut pe lista competiției în dreptul