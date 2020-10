Caz INCREDIBIL! Un fost jucator de la Craiova cercetat pentru pornografie infantila! Ce a putut sa ii faca unei fetite de clasa a saptea

Fostul jucator de fotbal ar fi hartuit o minora in varsta de 13 ani, eleva in clasa a saptea.

Cristian Vasc, fost jucator la National si Craiova este acuzat de pornografie infantila. El ar fi trimis filmari explicite unei minore de 13 ani, la scoala Coroieni, scoala unde este suplinitor de sport.

Vasc mai este si observator la meciurile din Liga 1. In cariera a mai evoluat in Romania pentru echipe precum: Maramures Baia Mare, Universitatea Craiova, FC Brasov, FC National si Inter Gaz Bucuresti.

"Minora invata la o scoala din judetul Maramures, acolo unde fostul fotbalist Cristian Vasc este profesor de sport. Fata ar fi primit din partea dascalului mai multe mesaje indecente, filme si fotografii in care acesta isi expunea organele genitale.

Fata, eleva in clasa a VII-a la scoala din Coroieni, participa (impreuna cu alte doua colege) la cursuri de fotbal la clubul privat al lui Cristi Vasc, din Targu Lapus. Asa l-a intalnit pe Vasc, care s-ar fi oferit cel putin o data sa o conduca acasa cu masina sa. Ulterior, i-ar fi trimis poze si mesaje cu continut indecent. Sub protectia anonimatului, surse din scoala Coroieni au declarat reporterilor monitorulcj.ro ca diriginta fetei si directoarea ar fi aflat despre aceste mesaje si poze si au constituit imediat o comisie de disciplina. La sedinta comisiei a participat un reprezentat al parintilor, profesori din scoala si Cristi Vasc. Potrivit surselor, Vasc si-ar fi asumat mesajele, dar a afirmat ca ar fi cazut in capcana elevei. Scoala a sesizat Inspectoratul Scolar Maramures, care ar fi intrat in posesia filmelor, mesajelor si pozelor din telefonul fetei", potrivit jurnalistilor de la Monitorulcj.ro.

Cristian Vasc era suplinitor la Scoala Gimnaziala "Nicolae Steinhardt" din Rohia (judetul Maramures) si a cerut completarea normei de ore la scoala din Coroieni, potrivit Inspectoratului Scolar Maramures.