Scandalul imens in Germania! Un fost star de la Real Madrid este acuzat ca a detinut si a distribuit pornografie infantila!

Procuratura din Dusseldorf il acuza pe un fost "galactic" de o infractiune incredibila.

Christoph Metzelder este cercetat de politia germana pentru detinerea si raspandirea de pornografie infantila. Desi autoritatile din Dusseldorf nu au confirmat confesiunea lui, publicatia Der Spiegel spune ca fostul fotbalist ar fi recunoscut o parte dintre acuzatii in fata anchetatorilor. El a incercat fara succes sa suprime un comunicat de presa al Judecatoriei Districtului Dusseldorf, care vorbea despre dosarul sau, in care este acuzat ca detinea 297 de materiale video cu continut sexual in care erau infatisati copii, dar si ca a distribuit pe WhatsApp, catre trei femei, in ultimul an, 29 de fotografii si filme din aceeasi categorie.

Metzelder a demisionat din functia de presedinte al clubului TuS Haltern, din liga a patra germana, si participa la un curs de antrenori al unei scoli cu profil sportiv din regiunea Rhine, cand politistii i-au confiscat telefonul. Ulterior, acesta a fost interogat de mai multe ori si i s-au confiscat computerul si alte medii informatice, in timpul a doua raiduri ale politistilor in casa sa din Dusseldorf.

Christoph Metzelder (39 ani) a jucat ca fundas central la Preusen Munster (1999-2000), Borussia Dortmund (2000-2007), Real Madrid (2007-2010), Schalke 04 (2010-2013) si TuS Haltern (2013-2014) si are 47 de selectii pentru echipa nationala a Germaniei. La finalul anilor 2000, el a facut parte din lotul "galacticilor”, alaturi de Casillas, Raul, Guti, Cannavaro, Sneijder, Robinho, Saviola, Higuain, Pepe, Ramos, Van der Vaart, Marcelo, Xabi Alonso, Robben, Van Nistelrooy, Benzema, Kaka sau Cristiano Ronaldo.

In palmaresul sau se regasesc un titlu in Bundesliga, o finala de Cupa Ligii si una de Cupa UEFA cu Dortmund, titlul in La Liga si Supercupa Spaniei cu Real Madrid, o Cupa si o Supercupa a Germaniei cu Schalke, dar si o finala (2002) si un loc trei (2006) la Campionatele Mondiale si un titlu de vicecampion european (2008) cu nationala Germaniei, plus un Bravo Award (2002), distinctie acordata de revista italiana Guerin Sportivo celui mai promitator fotbalist european.