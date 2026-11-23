Într-o perioadă în care se discută intens despre o posibilă plecare în iarnă, Ianis Hagi a avut primul meci din acest sezon cu un număr consistent de minute. Noul antrenor Ugur Ucar (39 de ani) l-a titularizat și l-a înlocuit în minutul 90+4.

Ianis Hagi, titular în "noua echipă" a lui Alanyaspor

Până la duelul de duminică, Ianis Hagi a prins cel mult câte o repriză la Alanyaspor în acest sezon, în mandatul fostului antrenor Joao Pereira. Contra lui Kasimpasa, mijlocașul român a stat la baza fazei din prelungirile primei reprize, când formația sa a obținut un penalty, care a fost transformat ulterior de Florent Hadergjonaj.

La conferința de presă de după meci, antrenorul secund Tamer Sivrikaya a spus că noul staff a vrut să schimbe din temelii construcția primului 11 și că Alanyaspor este acum "o nouă echipă". Vestea este una îmbucurătoare pentru Ianis Hagi, care ar putea avea parte de mult mai multe minute în etapele viitoare.

"Suntem o nouă echipă. Am vrut să facem schimbări la o echipă care juca de un an și jumătate în aceeași formulă. Am văzut că, în anumite momente, schimbările ne-au ajutat. Am văzut și ce putem îmbunătăți.

Cei 8 jucători plecați la naționale s-au întors târziu, iar asta s-a văzut în joc. Când aveam mingea, mai ales la începutul atacurilor, aveam câteva variante de construcție. Pe alocuri, am reușit să le punem în practică.

Dacă ne fructificam ocaziile, puteam câștiga. Și un egal ar fi fost prețios. Uneori apar și greșeli individuale. Ne-a dezamăgit faptul că am primit gol în ultimul minut. Pot spune că ne vom îmbunătăți jocul și că, jucând astfel, putem ajunge la un nivel mai bun", a spus secundul Tamer Sivrikaya, potrivit Yesil Afsin Gazetesi.

Ianis Hagi, la primul meci consistent ca număr de minute din acest sezon

Aparentul nou statut al lui Ianis Hagi vine după o perioadă în care inclusiv tatăl său, selecționerul Gică Hagi, îi recomanda public să "schimbe ceva" pentru a avea parte de mai multe minute înaintea următoarei acțiuni a naționalei, din martie.

Alanyaspor a ajuns la cinci eșecuri consecutive în campionat și s-a apropiat foarte mult de zona retrogradabilă. Echipa lui Ianis Hagi e pe 14 în Superlig, cu 12 puncte în 12 etape.

Ianis Hagi rămâne cu un singur assist în cele 10 meciuri jucate la Alanyaspor în actuala stagiune. În total, a strâns aproape 400 de minute pe teren