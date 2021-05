Inter i-a decis viitorul lui Ionut Radu! Romanul, dat la schimb pentru un fotbalist dorit de Conte. La ce echipa va ajunge

Ionut Radu o va parasi pe Inter in aceasta vara.

Portarul roman va fi folosit ca moneda de schimb pentru aducerea unui jucator pe care Antonio Conte il doreste la echipa.

Radu a debutat in Seria A pentru Inter Milano. Probabil debutul sau are legatura cu mutarea pe care oficialii "nerazzurrilor" o pregatesc pentru la vara.

Potrivit presei din Italia, Inter si Verona pregatesc un schimb de jucatori.

Conte il doreste pe Federico Dimarco, jucator imprumutat de Inter la Verona cu o clauza pentru transfer definitiv de 6.5 milioane de euro, pe care Verona o va activa la finalul acestui sezon.

In ascest context, oficialii campioanei italiei sunt dispusi sa negocieze o cedare a lui Ionut Radu la Verona. Romanul ar urma sa-i ia locul in poarta lui Silvestri, care se va desparti de ocupanta locului zece in Serie A in aceasta vara, avand mai multe oferte de cluburi din Italia.