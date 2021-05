Radu Dragusin, inclus in planul de reconstructie al lui Juventus? Ce spune Antonio Cassano despre fundasul roman

Din articol Impresarul lui Radu dragusin spune ca va fi a patra varianta, in sezonul urmator

Din cauza sezonului slab, sefii lui Juventus se gandesc sa refaca lotul din vara.

Juventus este in pericol sa rateze urmatoarea editie a Champions League, desi a dominat fotbalul italian in ultimii 9 ani. 'Batrana Doamna' se pregateste sa se desparta de multi jucatori importanti in vara, printre care si Cristiano Ronaldo, care ar putea reveni la Sporting.

Antonio Cassano, fost jucator la Inter, Milan, Roma si Real Madrid crede ca, pe langa De Ligt, in centrul apararii ar trebui sa se afle un alt jucator tanar, in speta, Radu Dragusin.

"Chiellini nu stie inca ce va face. Daca vrei un restart la Juventus, Ronaldo trebuie sa plece. La mijloc, Ramsey si Rabiot nu ofera nimic. Trebuie inceput un proiect cu jucatori proaspeti, precum Chiesa sau Kulusevki.

Un alt jucator pe care l-am urmarit si m-a dezamagit este Bentancur. Greseste pase de doi metri, chiar daca e un jucator fantastic. Trebuie inceput cu jucatori tineri, iar langa De Ligt sa fie altcineva. Nu se stie inca nici ce vor face Szczesny sau Morata", a spus Cassano, la BoboTV, citat de tuttomercatoweb.com.

Dragusin a prins cateva minute in startul acestiu sezon, inclusiv in Liga Campionilor. Florin Manea, impresarul sau spune ca este mereu in contact cu reprezentantii lui Juventus si cauta cele mai bune solutii pentru fundasul roman.

"Tentatiile financiare din alte parti au fost foarte mari. L-a dorit Crystal Palace, chiar acum cateva zile am vorbit cu directorul sportiv de acolo si m-a intrebat daca nu putem sa il ducem imprumut. Nu se pune problema. L-au vrut si Newcastle, Wolfsburg, RB Leipzig, am avut oferte scrise.

Are 19 ani, au fost mai multi factori care au determinat ca el sa continue la Juventus. E crescut acolo, ni s-au dat niste garantii ca se va conta pe el, ca i se va da sansa sa demonstreze ca merita sa fie la Juventus. Verbal, ca nu poate sa dea nimeni asta in scris. 10-15 meciuri acolo, depinde de el.

Acum, in momentul de fata este al 5-lea fundas central, la anul va fi al 4-lea. Poate Chellini se va lasa, sa vedem... va fi mult mai expus, de anul viitor va fi luat in calcul. Va merge in pregatire cu echipa mare”, a spus Florin Manea la GSP Live.