Inedit! Dublul campion din Superligă, prezentat ca un superstar la noua echipă: „Este de așteptat să fie o forță”

Mijlocașul central Carlo Casap (26 de ani), dublu campion în Superliga României cu Farul Constanța, a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu Prishtina e Re.
Carlo Casap, prezentat oficial la Prishtina e Re
Fostul jucător al grupărilor Farul Constanța, FC Botoșani și Concordia Chiajna a fost prezentat oficial de către noua sa echipă.
„COMUNICAT OFICIAL: Carlo Casap se alătură KF Prishtina e Re!
KF Prishtina e Re a semnat cu mijlocașul român Carlo Casap, care vine ca o întărire importantă în compartimentul de mijloc.
Casap, 26 de ani, a crescut la celebra Academie Hagi din România și de-a lungul carierei a reprezentat cluburi românești cunoscute precum FC Viitorul, Concordia, FCV Farul, FC Botoșani, acumulând experiență considerabilă în elita fotbalului românesc.
Prishtina e Re: „Este de așteptat să fie o forță semnificativă”
Este de două ori campion al României (2016/17 și 2022/23), precum și câștigătorul Cupei României în ediția 2018/19.
La nivel de echipă națională, Carlo a adunat selecții pentru România U21 (n.r.- 4 selecții).
Cu experiență, calm și abilități organizatorice la mijlocul terenului, Casap este de așteptat să fie o forță semnificativă pentru a îndeplini obiectivele clubului nostru pentru restul sezonului.
Bine ai venit, Carlo!”, se arată pe pagina de Facebook a clubului kosovar.