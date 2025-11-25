Inedit! Dublul campion din Superligă, prezentat ca un superstar la noua echipă: „Este de așteptat să fie o forță”

Mijlocașul central Carlo Casap (26 de ani), dublu campion în Superliga României cu Farul Constanța, a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu Prishtina e Re.

Carlo Casap, prezentat oficial la Prishtina e Re

Fostul jucător al grupărilor Farul Constanța, FC Botoșani și Concordia Chiajna a fost prezentat oficial de către noua sa echipă.

„COMUNICAT OFICIAL: Carlo Casap se alătură KF Prishtina e Re!

KF Prishtina e Re a semnat cu mijlocașul român Carlo Casap, care vine ca o întărire importantă în compartimentul de mijloc.

Casap, 26 de ani, a crescut la celebra Academie Hagi din România și de-a lungul carierei a reprezentat cluburi românești cunoscute precum FC Viitorul, Concordia, FCV Farul, FC Botoșani, acumulând experiență considerabilă în elita fotbalului românesc.

Prishtina e Re: „Este de așteptat să fie o forță semnificativă”

Este de două ori campion al României (2016/17 și 2022/23), precum și câștigătorul Cupei României în ediția 2018/19.

La nivel de echipă națională, Carlo a adunat selecții pentru România U21 (n.r.- 4 selecții).

Cu experiență, calm și abilități organizatorice la mijlocul terenului, Casap este de așteptat să fie o forță semnificativă pentru a îndeplini obiectivele clubului nostru pentru restul sezonului.

Bine ai venit, Carlo!”, se arată pe pagina de Facebook a clubului kosovar.

