Carlo Casap (26 de ani) a semnat cu KF Prishtina e Re, formație care ocupă ultima poziție în clasamentul din Kosovo.



Destinul fotbalistic l-a purtat pe mijlocașul crescut la Academia Hagi într-o zonă gri a fotbalului european, departe de strălucirea podiumului din Superliga. Liber de contract din 21 august, după despărțirea definitivă de Farul Constanța, Casap a acceptat provocarea de a scoate din subsolul clasamentului o echipă modestă din Kosovo.



Cotat la 300.000 de euro pe Transfermarkt, fotbalistul român nu și-a găsit angajament în țară, deși CV-ul său este unul "greu". Casap are în palmares două titluri de campion, unul cu Viitorul (sezonul 2016-2017) și unul cu Farul (2022-2023), plus o Cupă a României.

