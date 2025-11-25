OFICIAL Din campion cu Hagi, la "lanterna roșie" din Kosovo! Unde a ajuns mijlocașul cu două titluri în Liga 1

Din campion cu Hagi, la lanterna roșie din Kosovo! Unde a ajuns mijlocașul cu două titluri în Liga 1
Un dublul campion al României, sub comanda lui Gheorghe Hagi, a făcut o mutare surprinzătoare pentru cariera sa. 

Carlo Casap (26 de ani) a semnat cu KF Prishtina e Re, formație care ocupă ultima poziție în clasamentul din Kosovo.

Destinul fotbalistic l-a purtat pe mijlocașul crescut la Academia Hagi într-o zonă gri a fotbalului european, departe de strălucirea podiumului din Superliga. Liber de contract din 21 august, după despărțirea definitivă de Farul Constanța, Casap a acceptat provocarea de a scoate din subsolul clasamentului o echipă modestă din Kosovo.

Cotat la 300.000 de euro pe Transfermarkt, fotbalistul român nu și-a găsit angajament în țară, deși CV-ul său este unul "greu". Casap are în palmares două titluri de campion, unul cu Viitorul (sezonul 2016-2017) și unul cu Farul (2022-2023), plus o Cupă a României.

Primit ca o vedetă: "Calm și organizat"

Oficialii noii sale echipe, KF Prishtina e Re, văd în sosirea românului soluția salvatoare pentru un sezon dificil. Aceștia au anunțat mutarea cu entuziasm, subliniind experiența acumulată de Casap în elita fotbalului românesc, pe la echipe precum Viitorul, Concordia Chiajna, FC Botoșani și Farul.

"Carlo Casap vine ca o întărire importantă pentru compartimentul de mijloc. Cu experiență, calm în joc și abilități organizatorice la mijlocul terenului, Casap este așteptat să fie o forță importantă în atingerea obiectivelor clubului nostru pentru restul sezonului", au transmis kosovarii prin intermediul rețelelor de socializare.

În stagiunea precedentă, mijlocașul a bifat 22 de prezențe pentru trupa lui Gică Hagi în toate competițiile, reușind să marcheze un gol în campionat. Acum, el va trebui să se adapteze rapid la fotbalul din Kosovo, unde noua sa echipă are nevoie urgentă de puncte.

