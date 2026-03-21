ANALIZĂ Criza majoră care trage Rapidul în jos în lupta la titlu

Meciul pierdut la Cluj, 0-1 cu CFR, i-a arătat lui Constantin Gâlcă (54 de ani) ceea ce mulți fani giuleșteni bănuiau: Rapidul nu are în acest moment un atacant cu care să susțină lupta dură pentru titlul de campioană a României!

Contra echipei lui Daniel Pancu, antrenorul bucureștenilor a mizat pe toate vârfurile de meserie din lot, fără vreun impact în joc sau pe tabelă.

Paraschiv, Koljic și Talisson au cifre rușinoase în comparație cu rivalii din play-off.

Forma bună arătată de Dobre și Petrila, sclipirile lui Grameni și reușitele venite în urma fazelor fixe au ascuns, până în acest punct al sezonului, lipsa de eficacitate a atacanților centrali ai Rapidului. Vineri seară, în Gruia, ca și în meciul cu Dinamo, a fost evident că vârfurile de careu reprezintă punctul slab al echipei care visează la primul titlu după 23 de ani.

Gâlcă a aflat că Talisson nu e număr nouă

Nu mică a fost mirarea suporterului giuleștean în momentul în care a fost anunțată echipa de start pentru duelul cu CFR-iștii lui Pancu. În față, între Dobre și Petrila, a apărut numele brazilianului Talisson, într-o încercare aproape disperată a lui Gâlcă de a oferi și mai multă viteză liniei de atac. Peste doar 45 de minute, atât antrenorul cât și suporterii și-au dat seama că mutarea a fost una falimentară.

Adus la Rapid pentru a acoperi cele două benzi, sud-americanul a fost vizibil stânjenit de poziția pe care a fost trimis, iar Huja și Sinyan "l-au mâncat cu fulgi cu tot". Invizibil pe întreaga durată a reprizei, implicat în doar patru dueluri, a atins mingea de 18 ori în 45 de minute (niciodată în careul advers!) și a fost chemat pe bancă după un dribling reușit din două, zero ocazii de gol create și zero momente în care a fost măcar aproape de a crea pericol la poarta lui Popa. O etichetă pusă abrupt chiar de Gâlcă în momentul schimbării: Talisson nu poate juca număr nouă în actualul sistem!

210

minute a strâns Talisson din momentul venirii la Rapid. Cu zero în dreptul golurilor și al paselor de gol.

Koljic, debusolat: fără gol din octombrie!

Înlocuitorul lui Talisson s-a numit Elvir Koljic, atacant căruia Gâlcă i-a oferit încredere în startul sezonului, dar care, în ciuda faptului că e înconjurat de servanți de calitate, nu se lipește de gol. De fapt, nici nu mai apare la finalizare, nu mai are nici calitatea de a-i enerva pe fani cu ratări monumentale, așa cum o făcea la Galați în sezonul regular.

La Cluj, a intrat pe teren la 0-0 și a avut, pe hârtie, misiunea de a se lupta cu Huja și Sinyan și a funcționa ca un tampon pentru Moruțan, Dobre și Petrila. A eșuat fără vreo șansă reală, s-a implicat într-un singur duel în 45 de minute și a atins balonul de nouă ori. Adică o dată la fiecare cinci minute scurse, în contextul în care echipa sa a fost condusă din minutul 78!

Pentru Koljic, seceta a început pe 4 octombrie, când marca în victoria cu Farul (3-1 de pe teren propriu). De atunci, a mai reușit o pasă de gol într-un meci cu FC Argeș (8 noiembrie) și una în derby-ul cu Dinamo, de acum două etape. Cifre nedemne de un atacant cu care să câștigi titlul, în contextul în care toate candidatele au vârfuri care produc goluri (Nsimba, Etim, Lukic, Aliev sau Matos).

Paraschiv, oscilant și fără încredere

În iarnă, când Daniel Paraschiv (26 de ani) și-a făcut apariția în lotul lui Gâlcă, așteptările erau contrastante. Unii fani argumentau că e greu să duci lupta la titlu cu un vârf din a doua ligă a Spaniei, alții se legau de performanțele bune din tricoul lui Hermannstadt. După 12 apariții, balanța înclină înspre primii.

Marcator cu Dinamo și Unirea Slobozia, de fiecare dată cu lovituri de cap, "Para" a dezamăgit în meciurile cu adevărat importante, în finalul sezonului regular cu Craiova (71 de minute) și în startul play-off-ului cu Dinamo (55 de minute). În Giulești, nu a mișcat în fața lui Stoinov și Duțu și, în ciuda unui efort mare, a părăsit terenul devreme. În Gruia, a devenit a treia opțiune, introdus de Gâlcă doar în momentul în care tehnicianul încerca disperat să smulgă un punct dintr-un meci în care a fost dominat copios. Și în cazul lui Paraschiv statistica e nemiloasă: două goluri și zero pase decisive în 638 de minute jucate.

