Corvinul Hunedoara e tot mai aproape de promovarea în Superligă, după ce a învins-o pe Steaua Bucureşti cu scorul de 1-0, sâmbătă, pe teren propriu, în prima etapă a play-off-ului Ligii a II-a.

Potrivit Agerpres, unicul gol al partidei a fost marcat de Mario Bratu (11). Tot în play-off, se mai joacă, duminică, meciurile FC Voluntari – Chindia Târgovişte (ora 11:00) şi Sepsi OSK – FC Bihor (ora 13:00).

La finalul play-off-ului, primele două clasate, care au drept de promovare, vor ajunge în Superliga noastră. Ocupantele locurilor 3 și 4 vor juca baraje de promovare / menținere cu echipele de pe locurile 7 și 8 din play-out-ul primei ligi.

În eșalonul secund, Steaua București n-are drept de promovare.