Inca o operatie pentru pustiul minune al Barcelonei! Cosmarul prin care trece Ansu Fati dupa accidentarea din noiembrie

Ansu Fati va fi supus unei noi operatii, a patra din ultimele 6 luni.

Tanarul jucator, in varsta de doar 18 ani, s-a accidentat in noiembrie, in timpul unui meci cu Betis Sevilla, suferind o ruptura de menisc.

Dupa trei artoscopii, ce aveau ca scop salvarea meniscului, dar care au esuat, Ansu Fati, impreuna cu mai multi experti de medicina sportiva, au decis sa indeparteze meniscul.

Operatia va avea loc joi, iar chirurgul va fi medicul selectionatei Portugaliei, conform Mundo Deportivo.

Recuperarea va dura pana la 8 saptamani, astfel ca Fati este asteptat sa revina la antrenamente in iulie, la inceputul urmatorului sezon.

5 goluri si 4 pase de gol a strans Fati in 10 meciuri jucate in acest sezon pentru FC Barcelona. Este un produs al academiei clubului si a fost promovat in echipa mare in septembrie 2020.