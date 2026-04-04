Cosmin Contra e, probabil, puțin trist că sezonul 2025-2026 se apropie de final. E un paradox, în condițiile în care va urma o vacanță, însă, în cazul lui „Guriță“ există o explicație pentru regretele sale. Pe scurt, românul traversează un sezon excelent, în Qatar, la Al-Arabi!

Vineri seară, fostul selecționer și-a îmbunătățit palmaresul în campionat cu o nouă victorie: 2-0 cu Al-Shahaniya, în deplasare. Grație succesului, Contra se poate mândri cu următorul bilanț în Qatar Stars League: 13 meciuri, 8 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângeri, golaveraj 26-13. Al-Arabi e pe locul 5 după 19 meciuri, având 31 de puncte.

Ca să înțelegem și mai bine dimensiunea cifrelor de mai sus, e nevoie de o precizare: în octombrie, atunci când Contra a preluat Al-Arabi, echipa era pe penultimul loc al clasamentului, ciuca bătăilor! Așadar, se poate spune că, atunci când a preluat formația din Doha, Contra s-a dus în Qatar cu „bagheta magică“ în bagajele sale!

Cosmin Contra, „turbat“ de fericire, l-a luat pe Rodri la palme!

Revenind la meciul de ieri, cu Al-Shahaniya (2-0), punctele au fost puse la adăpost abia în prelungiri. Sarabia a deschis scorul, în minutul 75, iar Toko Ekambi a stabilit scorul final, în minutul 90+10.

Între cele două goluri, Contra a făcut o schimbare, înlocuindu-l pe spaniolul Rodri, printre vedetele echipei sale, cu Farawi. Mutarea s-a petrecut, în minutul 90. Și nu prea i-a picat bine ibericului, care s-a așezat bosumflat pe bancă, în spatele lui Contra. Doar că acesta avea să aibă ultimul cuvânt!

În momentul în care Toko Ekambi a majorat scorul, în minutul 90+10, Contra a „turbat“ de fericire! Iar victima sa a devenit... Rodri! Acesta a fost luat la palme pe bancă de antrenorul român, spre amuzamentul arabilor. Imaginile de mai jos vorbesc de la sine: