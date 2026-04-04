VIDEO Imagini incredibile: Contra și-a luat jucătorul la palme pe bancă după schimbare!

Publicitate
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul selecționer e un tip excentric. Dovadă și modul în care se exteriorizează în timpul meciurilor.

TAGS:
Din articol

Cosmin Contra e, probabil, puțin trist că sezonul 2025-2026 se apropie de final. E un paradox, în condițiile în care va urma o vacanță, însă, în cazul lui „Guriță“ există o explicație pentru regretele sale. Pe scurt, românul traversează un sezon excelent, în Qatar, la Al-Arabi!

Vineri seară, fostul selecționer și-a îmbunătățit palmaresul în campionat cu o nouă victorie: 2-0 cu Al-Shahaniya, în deplasare. Grație succesului, Contra se poate mândri cu următorul bilanț în Qatar Stars League: 13 meciuri, 8 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângeri, golaveraj 26-13. Al-Arabi e pe locul 5 după 19 meciuri, având 31 de puncte.

Ca să înțelegem și mai bine dimensiunea cifrelor de mai sus, e nevoie de o precizare: în octombrie, atunci când Contra a preluat Al-Arabi, echipa era pe penultimul loc al clasamentului, ciuca bătăilor! Așadar, se poate spune că, atunci când a preluat formația din Doha, Contra s-a dus în Qatar cu „bagheta magică“ în bagajele sale!

Cosmin Contra, „turbat“ de fericire, l-a luat pe Rodri la palme!

Revenind la meciul de ieri, cu Al-Shahaniya (2-0), punctele au fost puse la adăpost abia în prelungiri. Sarabia a deschis scorul, în minutul 75, iar Toko Ekambi a stabilit scorul final, în minutul 90+10.

Între cele două goluri, Contra a făcut o schimbare, înlocuindu-l pe spaniolul Rodri, printre vedetele echipei sale, cu Farawi. Mutarea s-a petrecut, în minutul 90. Și nu prea i-a picat bine ibericului, care s-a așezat bosumflat pe bancă, în spatele lui Contra. Doar că acesta avea să aibă ultimul cuvânt!

În momentul în care Toko Ekambi a majorat scorul, în minutul 90+10, Contra a „turbat“ de fericire! Iar victima sa a devenit... Rodri! Acesta a fost luat la palme pe bancă de antrenorul român, spre amuzamentul arabilor. Imaginile de mai jos vorbesc de la sine:

Publicitate

După terminarea meciului Al-Shahaniya – Al-Arabi (0-2), gestul lui Contra a devenit viral pe rețelele de socializare. Iar arabii au amintit că, pe când era la Al-Ittihad Jeddah, Contra a făcut un gest similar de bucurie, cu Al-Shamrani, după fluierul de final. Concluzia arabilor, după manifestările lui Contra: „Cine te iubește cu adevărat, te ia la bătaie!“.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!