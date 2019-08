Liverpool a cucerit si Supercupa Europei, dupa ce s-a impus la penalty-uri contra lui Chelsea la Istanbul pe stadionul lui Besiktas.

A fost 1-1 in timpul regulamentar si 2-2 dupa prelungiri, astfel ca meciul a fost decis la lovituri de departajare. Adrian, portarula dus recent de Liverpool de la West Ham, a aparat ultimul sut din seria de 5, cel al lui Tammy Abraham.

Adrian a trisat insa. El a fost surprins de camere cu ambele picioare in fata liniei portii, lucru interzis de regulament. In mod normal, Abraham trebuia sa repete lovitura, insa arbitra Stephanie Frappart nu a observat.

My impression was right.

Adrian pulled a Dudek: was already ahead of the line on decisive penalty, so it had to be repeated pic.twitter.com/TBwyI5Genv