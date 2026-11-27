Nicolae Constantin (52 de ani), fostul principal al Petrolului, a trăit de la câțiva metri partida disputată la Riad și încheiată cu victoria saudiților, scor 2-1. Ronaldo a deschis scorul din penalty și a ajuns la cota 987 de goluri în carieră, devenind totodată cel mai bun marcator al lui Al Nassr în competițiile continentale, cu 17 reușite. Mohammed Waad a egalat în minutul 22, dar a fost eliminat în prelungirile primei reprize, iar Joao Felix a stabilit scorul final în minutul 52, printr-o execuție din foarfecă.

„Nu e nici pe departe terminat”

Tehnicianul Nicolae Constantin, care a mai colaborat cu Răzvan Lucescu la Petrolul și PAOK Salonic, a vorbit despre impactul starului portughez pe teren. „Ronaldo e un monstru sacru și merită aplaudat pentru toată cariera lui. E un idol în Arabia Saudită și în momentul în care iese pe teren ai impresia că stadionul se prăbușește din cauza decibelilor. Toată lumea e în delir. A jucat vârf împins contra noastră și nu aș putea spune că dă impresia că peste trei luni face 42 de ani. Nu e nici pe departe terminat, cum afirmă unii, și mai mult ca sigur va reuși golul 1000. Cu puțin noroc chiar anul acesta, iar dacă nu, la anul”, a spus Constantin, potrivit Observatorul Prahovean.

Antrenorul care a pregătit-o pe Petrolul în 60 de meciuri între 2021 și 2023 a explicat că accesul la atacantul lusitan este blocat permanent de forțele de securitate, inclusiv pe tunelul care duce spre vestiare.

„Nu știu dacă cineva de la noi a reușit să facă un schimb de tricouri cu el, dar chiar și după joc e imposibil să ajungi în preajma lui. Arabii îl păzesc ca pe un diamant, ceea ce e de înțeles. După părerea mea, la cum l-am văzut, nu cred că va renunța prea curând, în ciuda a tot ce s-a scris despre el. Doar sănătatea să-l țină”, a adăugat Constantin.

În urma acestui eșec, Al Sadd a ratat calificarea în faza următoare a Ligii Campionilor Asiei și se concentrează acum pe campionatul intern. Formația pregătită de Răzvan Lucescu ocupă locul al doilea în Qatar Stars League, cu 21 de puncte după 10 etape, la trei lungimi în spatele liderului Al-Rayyan și la egalitate cu Al-Duhail SC.