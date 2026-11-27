Deși a fost condusă încă din minutul 3, iar timp de mai bine de o repriză a jucat cu un om în minus după eliminarea lui Vladimir Screciu, doi jucători de la Universitatea Craiova au fost remarcați de presa engleză.

Baiaram și Popescu, remarcații presei engleze după Brighton - Craiova 4-0

The Argus, cotidian din Brighton, i-a evidențiat pe Ștefan Baiaram și Laurențiu Popescu. Atacantul a fost titular, însă a fost înlocuit cu Steven Nsimba la pauză, în timp ce goalkeeper-ul oltenilor a avut șase parade pe Amex Stadium.

"La pauză, Craiova i-a scos atât pe Simon Elisor, unul dintre golgheterii echipei, cât și pe Baiaram, care păruse cel mai periculos jucător al oltenilor în prima repriză, atât cât reușiseră aceștia să amenințe poarta adversă.

Deși echipa sa era în dificultate, măcar portarul Craiovei, Laurențiu Popescu, părea dornic să impresioneze publicul englez.

A avut două intervenții excelente la scurt timp una după alta. Mai întâi a deviat peste bară lovitura de cap a lui Hinshelwood, apoi a făcut același lucru la șutul lui Pascal Gross", a scris The Argus după Brighton - Craiova 4-0.