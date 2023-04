Ardelenii se situează în acest moment pe poziția a doua în clasamentul din play-off-ul Superligii cu 35 de puncte. CFR Cluj a înregistrat trei rezultate de egalitate în primele trei etape ale părții secunde a campionatului: 2-2 vs Rapid, 1-1 vs Universitatea Craiova, 1-1 vs FCSB.

Dan Petrescu, pus la colț de un fost antrenor din Superligă: „Se plânge indiferent de situație!”

Nicolae Constantin (49 de ani), fost antrenor la Petrolul Ploiești, a vorbit despre Dan Petrescu, tehnicianul campioanei en-titre, evidențiind cât de multe lucruri nu-i convin antrenorului român.

„Ne-am obișnuit la Dan Petrescu să se plângă indiferent de situație. Și când câștigă echipa ne plângem, și când nu câștigă ne plângem, când avem atacanți, că sunt prea mulți. E problema strict a CFR-ului”, a spus antrenorul la Fanatik.

De asemenea, Nae Constantin a precizat că ardelenii nu mai sunt favoriți la titlu. În acest moment, Farul Constanța se află în vârful clasamentului cu 39 de puncte, clasându-se la patru de ocupanta locului secund, CFR Cluj, și la cinci de FCSB, care completează podiumul.

„Din punctul meu de vedere, CFR nu e favorită la titlu. Și e prima oară în ultimii cinci-șase ani când o altă echipă poate spera. Și e prima oară, că până acum CFR ucidea campionatul”, a completat Nae Constantin.

Cum arată play-off-ul Superligii acum