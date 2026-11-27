Ferencvaros, 27 de goluri contra lui Celje, dar niciun gol. Marius Corbu: "N-avem nicio scuză"

Ferencvaros a remizat contra lui NK Celje, pe teren propriu, scor 0-0, în runda a cincea din faza principală Europa League. Formația maghiară a dominat copios partida de la Budapesta, însă nu a reușit să marcheze.

Nu mai puțin de 27 de șuturi a expediat Ferencvaros contra lui Celje, dintre care doar 6 pe spațiul porții. Raportul xG (golurile așteptate) a arătat 3.00 în dreptul maghiarilor. Marius Corbu, fotbalistul care a debutat recent la naționala României, și-a încercat și el norocul cu 4 șuturi, însă nu a putut înscrie.

"Ne-am creat multe ocazii, dar n-am reușit să le finalizăm așa cum ne-am fi dorit. Ne-au blocat multe șuturi. Nu avem nicio scuză, a depins de noi.

Chiar dacă am fi dat două sau trei goluri, tot am fi fructificat poate doar jumătate dintre ocaziile pe care le-am avut", a spus Marius Corbu, la M4Sport, după Ferencvaros - Celje 0-0.