După reluarea jocului, FC Copenhaga a rămas în inferioritate numerică. Mijlocașul Thomas Delaney a primit două cartonașe galbene în decurs de șapte minute și a fost eliminat, iar ulterior fundașul Akos Markgraf a văzut direct cartonașul roșu, fază la care s-a acordat și penalty pentru gazde. Din cauza eliminării, Markgraf va rata și meciul danezilor din Bănie, împotriva Universității Craiova, programat pe 17 decembrie. Faysal Chouaib a transformat lovitura de la 11 metri în minutul 59 și a stabilit scorul final, 2-0.

Formația din Andorra a obținut joi primul succes din istorie pentru această țară în grupele cupelor europene, în etapa a patra din Conference League . Inter Escaldes venea după trei înfrângeri consecutive în grupă, una dintre ele în fața Universității Craiova, dar a reușit să învingă o echipă cotată la o valoare de aproape 13 ori mai mare. Gazdele au deschis scorul în minutul 19, prin David Lopez, și au intrat în avantaj la pauză.

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Felip Ortiz ajunge la FC Botoșani după ultimul meci în Andorra

Partida de joi a fost ultima pentru Felip Ortiz pe banca lui Inter Escaldes. Tehnicianul spaniol a ajuns de câteva zile la un acord cu finanțatorul Valeriu Iftime pentru a o prelua pe FC Botoșani, formație rămasă fără antrenor după despărțirea de Marius Croitoru. Ortiz este așteptat în România vineri sau sâmbătă, iar debutul său pe banca moldovenilor ar urma să aibă loc duminică, 29 noiembrie, de la ora 20:00, în deplasarea cu Rapid.

Antrenorul mai avea contract cu gruparea din Andorra până în vara anului 2027. Numit în funcție la 1 iulie, spaniolul a strâns 84 de meciuri pe banca lui Inter Escaldes înaintea duelului de joi, înregistrând 50 de victorii, 19 remize și 15 înfrângeri, cu o medie de 2,01 puncte pe partidă. La FC Botoșani, Ortiz va prelua echipa de pe locul 12 în Superliga, cu 16 puncte, la egalitate cu FC Argeș, ocupanta unui loc de baraj.

De-a lungul carierei, Felip Ortiz a mai pregătit formații precum Gimnastic Tarragona, Zhejiang Greentown, UA Horta, Gimnastic Tarragona U19 și Al-Shabab. De asemenea, a activat ca antrenor secund la Barcelona B, în două mandate (2015-2018 și 2021-2022), dar și la prima echipă a Barcelonei, în perioada octombrie-noiembrie 2021, în staff-ul lui Sergi Barjuan.