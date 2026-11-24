Al-Nasrr s-a impus în fața lui Al Sadd, într-un meci din runda a 5-a din faza ligii din Liga Campionilor Asiei.

Golurile echipei gazdă au fost marcat de Cristiano Ronaldo (13') din penalty și Joao Felix (52'), în timp ce echipa lui Răzvan Lucescu a marcat prin Mohammed Waad (22').

Joao Felix, foarfecă de poveste de la 15 metri

La scorul de 1-1, Joao Felix a urmărit o minge trimisă de Angelo în careu, iar portughezul a găsit o soluție de finalizare incredibilă.

Starul lui Al-Nassr s-a înălțat pentru o foarfecă de la 15 metri și l-a lăsat pe portarul lui Al Sadd fără replică. Joao Felix s-a bucurat pe măsură și și-a aruncat tricoul după reușita lui în stilul lui Cristiano Ronaldo.