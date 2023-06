Nae Constantin semnează cu PAOK Salonic! Anunțul grecilor

Constantin a demisionat de la Petrolul la începutul lunii februarie, iar acum a decis să devină secundul lui Răzvan Lucescu la PAOK Salonic, în Grecia.

Nae Constantin va fi secundul lui Răzvan Lucescu la PAOK Salonic

"Nicolae Constantin îl va înlocui pe Cristiano Bacci și va fi noul secund al lui PAOK Salonic", anunță publicația elenă Gazzetta.

Nae Constantin a mai fost secundul lui Răzvan Lucescu la Petrolul, în 2014. De asemenea, cei doi au mai colaborat la Rapid și FC Brașov, din posturi diferite: jucător - antrenor.

Constantin a ocupat în ultimii trei ani și jumătate doar funcția de principal, la ACSO Filiași, Comuna Recea și Petrolul. Alături de formația ploieșteană, tehnicianul a promovat în Liga 1 și a demisionat în februarie, spunând că nu este mulțumit de ultimele rezultate ale echipei și vrea să lase locului unui tehnician care să aducă "alt suflu", Florin Pîrvu.

PAOK Salonic a încheiat pe locul 4 ultima ediție de campionat și a fost finalistă în Cupa Greciei. Echipa lui Răzvan Lucescu și Nae Constantin va evolua în turul 2 preliminar Conference League.

În primul duel european, PAOK va înfrunta formația israeliană Beitar Ierusalim, pe 27 iulie și 3 august.

Nae Constantin a plecat de la Petrolul după 0-5 cu FC Botoșani

Nae Constantin (49 ani) a plecat de la Petrolul pe 6 februarie, imediat după un eșec umilitor cu FC Botoșani, scor 0-5, în runda cu numărul 24 a sezonului regulat din Liga 1.

„Umilință. Cred că e etapa umilințelor asta și, din păcate, noi am făcut parte din ea. Mi-e greu să îmi găsesc cuvintele, practic meciul pleacă de la 2-0. Sunt direct răspunzător de ce s-a întâmplat, principalul vinovat. Cred că e momentul să se încheie un ciclu la Petrolul, am făcut tot ce a depins de mine, am adus echipa până în momentul acesta. Simt că nu mai pot și că, am vorbit și cu conducerea, în minutele astea de după meci, cred că ar fi timpul să mă opresc.

(n.r. Vă dați demisia?) Asta am spus conducerii, mi-au spus să nu mă grăbesc, dar pentru mine cred că e finalul în momentul ăsta. Cred că nu e totul pierdut și cred, sper că altcineva poate duce mai departe munca începută acum un an și jumătate. Nu pot să duc mai departe toată munca asta”, spunea Nae Constantin, la momentul respectiv.